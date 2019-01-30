النشرة: الجيش السوري يستقدم تعزيزات تحضيرا لاي عمل عسكري محتمل باتجاه ادلب

علمت النشرة ان "الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية من جبهة سلمى باتجاه كبانة والسرمانية وتلة كبانة بريف اللادقية بالاضافة الى التعزيزات المتواجدة في ريف ادلب بقيادة العميد سهيل الحسن".وشملت التعزيزات دبابات واليات وذلك تحضيرا لاي عمل عسكري محتمل باتجاه ادلب او فتح محور جديد في المنطقة.
ويتواجد في المنطقة وحدات للجيش متوزعة بين قسم كبير في معسكر جورين في اقصى الشمالي الغربي لحماه متاخما للحدود الادارية لادلب وقسم اخر يتواجد في الجبل في قرية الجب الاحمر على الحدود الادارية لريفي اللاذقية وادلب.
وتتحضر القوات لعمل عسكري ضخم في الاسابيع القادمة اذا لم يتم الاتفاق على حل في المنطقة مع امكانية نقل القوات الى شرق سورية في حال تم انجاز الاتفاق.
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