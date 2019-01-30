otv: وزير التشاوري سيحضر اجتماعات اللقاء وتكتل لبنان القوي وتصويته يعتمد على كل ملف

اشارت مصادر لقناة "otv" الى ان وزير "​اللقاء التشاوري​" في ​الحكومة​ العتيدة سيحضر اجتماعات اللقاء وتكتل "لبنان القوي" وتصويته يعتمد على كل ملف. بالمقابل، ذكرت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لقناة "otv" ان موقف الحزب ثابت على التمسك بوزارتي التربية والصناعة، ولفتت الى ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يطرح على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط موضوع تبديل الصناعة بالاعلام او حتى تبديل الحقائب.

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