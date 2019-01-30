الرئيس عون لديوان المحاسبة: مسيرة مكافحة الفساد لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط

شدّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال استقباله وفد مجلس ​ديوان المحاسبة​، على أنّ "مسيرة ​مكافحة الفساد​ لن تتوقّف مهما اشتدّت الضغوط وتشعّبت المداخلات، لأنّها جزء من العملية الإصلاحية الّتي بدأت قبل عامين وستستمرّ بزخم خلال المرحلة المقبلة".

كما أكّد لمساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، "مشاركة لبنان بفعالية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، مركّزًا على أنّ "المعركة ضد الإرهاب لم تنته وتحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي".