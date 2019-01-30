ترامب: سيتم تدمير "داعش" قريبا والمفاوضات في أفغانستان تجري بشكل جيد

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أنّه "عندما أصبحت رئيسًا للجمهورية، كان تنظيم "داعش" خارج السيطرة في ​سوريا​"، مبيّنًا أنّ "منذ ذلك الحين، أُحرز تقدّم هائل، بخاصة خلال الأسابيع الخمسة الماضية".

وأعلن في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "سيتمّ قريبًا تدمير الخلافة، لا يمكن تصوّره بعد عامين".

وأوضح من جهة ثانية، أنّ "المفاوضات تجري بشكل جيّد في ​أفغانستان​ بعد 18 عامًا من القتال".