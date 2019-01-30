وزير الخارجية العراقي: ندعم عودة دمشق للجامعة العربية

أعلن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "دعم حكومة العراق عودة دمشق إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية"، مشيراً إلى "أننا ناقشنا ثلاث محاور رئيسية أولها العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والعراق والمحور الثاني القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا وفلسطين وإيران، والجزء الثالث المتعلق بالعلاقات الدولية".
ولفت إلى أنه "لابد من حل الأزمة السورية، ونحاول إيجاد حل لعودة سوريا للجامعة العربية"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى".
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