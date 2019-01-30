وزير الخارجية العراقي: ندعم عودة دمشق للجامعة العربية

أعلن وزير الخارجية ​العراق​ي ​محمد الحكيم​ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "دعم حكومة العراق عودة دمشق إلى شغل مقعدها في ​جامعة الدول العربية​"، مشيراً إلى "أننا ناقشنا ثلاث محاور رئيسية أولها العلاقات الثنائية بين ​روسيا​ الاتحادية والعراق والمحور الثاني القضايا الإقليمية المتعلقة ب​سوريا​ و​فلسطين​ و​إيران​، والجزء الثالث المتعلق بالعلاقات الدولية".

ولفت إلى أنه "لابد من حل ​الأزمة السورية​، ونحاول إيجاد حل لعودة سوريا للجامعة العربية"، مؤكدا أن "​الحكومة العراقية​ تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى".