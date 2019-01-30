قاسمي: إيران مستعدة لتقديم المساعدات للشعب الكوبي عقب الدمار جراء الإعصار

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​بهرام قاسمي​، أنّ "إيران على استعداد لتقديم المساعدات للشعب الكوبي عقب الدمار جراء وقوع الإعصار". وأعرب في تصريح، عن أسفه ومواساته للشعب الكوبي وأسر الضحايا جراء الإعصار الّذي أدّى إلى سقوط قتلى ومئات الجرحى وخلّف خسائر كبيرة. مع التذكير أنّ إعصارًا بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، ضرب مناطق في شرق العاصمة الكوبية ​هافانا​، ما أدّى إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 195 شخصًا بجروح، كما تسبّب بخسائر كبيرة في المناطق السكنية واقتلع الأشجار وقطع ​التيار الكهربائي​.

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