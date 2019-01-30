ترامب: على الأميركيين ألا يسافروا إلى فنزويلا حتى إشعار آخر

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه "على الأميركيين ألا يسافروا إلى ​فنزويلا​ حتى إشعار آخر"، مشيراً إلى أن "الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ مستعد للتفاوض مع المعارضة بعد العقوبات وقطع عائدات ​النفط​".

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