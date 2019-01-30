أكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنّ "إيران تُعدّ ضمن القوى المتفوّقة في العالم في بعض المجالات الدفاعية، مثل الطائرات المسيرة"، معلنًا "استعداد البلاد لتصدير مختلف منتجاتها الدفاعية".
ولفت في تصريح له على هامش مراسم افتتاح المعرض الكبير للقوات المسلحة الإيرانية "اقتدار 40"، إلى أنّ "500 منتوج يعرض في هذا المعرض في إطار 11 مجالًا، بدءًا من الأسلحة الخفيفة حتّى الدروع والجوية والصاروخية والبحرية، حيث بإمكان المواطنين تفقّد هذه الإمكانيات عن كثب".
ونوّه ياقري إلى أنّ "إيران كانت قبل الثورة قادرة فقط على تجميع الأسلحة الفردية، وأنّ أوضاع اليوم لا تقارن عما كانت عليه سابقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر باقري: إيران من القوى المتفوقة عالميا ببعض مجالات الدفاع ومستعدة لتصدير منتجاتها الدفاعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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