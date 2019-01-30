ركّز وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، على أنّ "اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الّذي وقّعته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، هو الحلّ الأفضل والوحيد من أجل انسحاب منظّم".
وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "التكتل لن يترك إيرلندا معزولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية ألمانيا: اتفاق "بريكست" هو الحل الأفضل والوحيد من أجل انسحاب منظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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