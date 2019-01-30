وزير خارجية ألمانيا: اتفاق "بريكست" هو الحل الأفضل والوحيد من أجل انسحاب منظم

ركّز وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​، على أنّ "اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" الّذي وقّعته رئيسة وزراء بريطانيا ​تيريزا ماي​ مع الاتحاد الأوروبي، هو الحلّ الأفضل والوحيد من أجل انسحاب منظّم".

وشدّد في تصريح صحافي، على أنّ "التكتل لن يترك ​إيرلندا​ معزولة".