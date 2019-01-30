"حزب الأمة السوداني" أعلن اعتقال نائبة رئيسه مريم الصادق المهدي

أعلن "​حزب الأمة السوداني​" المعارض "اعتقال نائبة رئيسه ​الصادق المهدي​، مريم المهدي". بدورها، نقلت وكالة "رويترز"، عن أسرة الصادق المهدي، تأكيدها أنّ "قوات الأمن احتجزت ابنته".

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