القبض على سيناتور روسي متهم بتنظيم مجموعة إجرامية وقتل شخصين

كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن "القبض على السيناتور الروسي راوف أراشوكوف، خلال جلسة ​مجلس الاتحاد الروسي​". وأوضحت أنّه "وُجّهت له تهم في قضايا عدّة، بينها تنظيم مجموعة إجرامية عام 2010 في الجمهورية وقتل شخصين وتزوير أوراق ساعدته على شغل مقعد نائب".

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