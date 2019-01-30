محافظ المنيا: "الجامعة" هي الذراع الداعم في مشوار التنمية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الجامعة هي الذراع الأساسي الداعم للمحافظة في التنمية الحقيقية، بما تقدمه من خبرات ومؤهلات علمية، وباعتبارها قاطرة التعليم والتطوير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة.
وطالب المحافظ، عمداء الكليات بالاستمرار في التعاون مع المحافظة بهدف تحقيق المنفعة العامة للمواطنين، والعمل على استغلال طاقات شباب الجامعة في توعية المجتمع، والمساهمة في حل السلبيات مع التركيز على الطاقات الإيجابية، عن طريق التوسع في إقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.
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