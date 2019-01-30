وفاة 12 شخصا جراء السيول في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء وفاة 12 شخصا وإنقاذ 271 آخرين جراء السيول التي اجتاحتها خلال الأربعة أيام الماضية.

وقال المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، في بيان اليوم، إن 10 وفيات سقطت جراء الامطار في منطقة تبوك وحالة في المدينة المنورة ، وحالة في الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن جميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول .

وأوضح أنه تم إجلاء 137 شخصا في منطقة تبوك وإيواء 154 شخصاً كان الجزء الأكبر منهم في منطقة تبوك ، لافتا إلى تشكيل لجان لحصر الخسائر الناجمة عن هطول الأمطار في عدد من المناطق المتضررة .

وشهدت بضع مناطق في المملكة العربية السعودية هطولَ أمطارٍ غزيرًا تسبب بسيول عارمة، كان أبرزها المناطق الشمالية والمدينة المنورة.