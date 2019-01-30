"الإمارات تتصدّر ومصر تتقدّم".. ترتيب الدول العربية المُكافحة للفساد في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية المُكافحة للفساد، في التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بحلولها في المركز الـ23 عالميًا، تلتها قطر وسلطنة عُمان، وارتفعت مصر 3 نقاط في تقييمها السنوي عن العام السابق لتتقدم 12 مركزا وتحتل المركز 105، فيما تذيّلت سوريا واليمن القائمة عربيًا لعام 2018.

وقال التقرير إن المغرب تقدّمت هي الأخرى في تقييمهما السنوي بـ3 نقاط، فيما شهدت اليمن انخفاضا مستمرًا في التقييم العام لمكافحة الفساد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وانخفض تقييم سوريا 13 نقطة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة.

جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيًا بالمركز 33، وبعدها عُمان في 53، ثم الأردن والسعودية في المركز 58، والمغرب وتونس في المركز 73، والكويت 78، والبحرين 99. أما الجزائر ومصر ففي المركز 105، ولبنان 138، والعراق 168، وليبيا بالمركز 170، والسودان 172، وسوريا في 173، وأخيرًا سوريا في المركز 178.

وفي الترتيب العالمي، واصلت الدنمرك تصدّرها القائمة متبوعة بنيوزيلندا وفنلدنا ثالثة، وكندا بالمركز التاسع، وحلّت ألمانيا وبريطانيا في المركز الـ11، وأستراليا 13، وفرنسا بالمركز21 تلتها الولايات المتحدة الـ22، وإسرائيل بالمركز 34، وماليزيا 61، بينما تأخرت روسيا كثيرا وحلّت بالمركز 138.

ويقيس المؤشر مستويات الفساد المُدركة في القطاع العام بـ 180 دولة، وفقًا لاستطلاعات رأي يُجريها عشرات الخبراء ورجال الأعمال، مُستخدمًا مقياس من صفر إلى مائة؛ فالصفر يعني أن البلد (شديد الفساد) أما المائة فيُشير إلى أن البلد (نظيف جدًا).

وبحسب التقرير، حصل أكثر من ثلثي الدول على أقل من 50 في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2018.

ويُعد مؤشر إدراك الفساد، منذ إطلاقه عام 1995، المؤشر العالمي الرائد لقياس فساد القطاع العام. يُقدّم لقطة سنوية بمعدل

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https://www.transparency.org/cpi2018