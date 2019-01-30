نائب طور سيناء: حل أزمة العاملين في مركز مكافحة التلوث بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وغريب حسان نائب البرلمان عن دائرة طور سيناء، مشكلة العجز الشديد في العمالة بقطاع محميات جنوب سيناء.

من جانبه أكد النائب غريب حسان، أن وزيرة البيئة وعدت بدراسة إمكانية فتح باب التعين في قطاع المحميات، لسد العجر، وفتح استثمارات داخل المحميات الطبيعية وفقًا للمعايير البيئية المحددة عالميًا.

وأضاف "حسان" أن الوزيرة أكدت على عدم تسريح العاملين بمركز مكافحة التلوث البيئي بمدينة شرم الشيخ، كما وعدت بتنفيذ خطة لاستغلال جميع شواطئ مدينة شرم الشيخ الخاصة بالأنشطة البحرية، وتوزيع المراكب عليها لمنع تكدس المراكب في مناطق معينة.

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