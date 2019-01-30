بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد المعدات الجديدة في منظومة النظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر: تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معدات شركة نهضة مصر للنظافة، والتي ستنضم إلى المنظومة بهدف الارتقاء بمستوى خدمة النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، والدكتور وليد عبد العظيم، الاستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ومستشار المحافظ لشئون البيئة.

ووجه المحافظ الشكر لعمال النظافة، على ما يبذلونه من جهد كبير في الشارع السكندري، مؤكدًا أن جهودهم يقدرها جميع أهالي الاسكندرية.

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