هيلتون تدخل عامها المائة بعد تحقيق نموّ قياسي ومبادرات رائدة في...

ماكلين، فرجينيا-الأربعاء 30 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت "هيلتون" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: HLT) أنّها حقّقت في عام 2018 العام الرابع على التوالي من النموّ القياسي بما في ذلك الصفقات الموقعة، وبدء عمليات البناء، والافتتاحات الجديدة، كما أطلقت أهداف المسؤوليّة المؤسسيّة الجريئة بالتزامن مع البقاء كأفضل مكان للعمل في العالم.

وقال كريستوفر جيه. ناسيتا، الرئيس والرئيس التنفيذي لدى "هيلتون"، في هذا السياق: "تأسّست ’هيلتون‘ على المبدأ النبيل الذي مفاده أنّ السفر قادر على جعل العالم مكاناً أفضل؛ وبعد 100 عام من انطلاق مسيرتنا، يبقى هذا المبدأ مصدر توجيهنا اليوم". وأضاف: "لدينا خطط كبرى للاستمرار بالنموّ والابتكار والتأثير الإيجابي بالعالم حولنا، ونتوقع أنّ 2019 سيكون أفضل عام لنا وأكثر ديناميكيّة لغاية البوم".

هذا وكشفت الشركة حديثاً عن "ذي هيلتون إيفاكت"، وهي ورقة بيضاء تبيّن التأثير المغيّر للعالم الذي تمتّعت به "هيلتون" خلال العقد الماضي على النزلاء، وأعضاء الفريق، والمجتمعات، والاقتصادات.

وصرّح كيفن جاكوبس، الرئيس التنفيذي للشؤون الماليّة لدى "هيلتون"، قائلاً: "خلال أوّل مئة عام لنا، خدمنا أكثر من ثلاثة مليارات نزيل وقدمنا تريليون دولار أمريكي من التأثيرات الاقتصاديّة عبر ظاهرة ندعوها ’ذي هيلتون إيفاكت‘. ويشكّل عام 2018 مثالاً رائعاً عن كيفيّة استعمالنا لامتدادنا والتزامنا بالضيافة للتأثير بشكلٍ إيجابي على المجتمعات والاقتصادات حول العالم. وبالإضافة إلى افتتاح أكثر من فندق واحد في اليوم وتحقيق نموّ صافٍ للوحدات بنسبة 7 في المائة تقريباً، تبرّع أعضاء فريقنا بأكثر من 235 ألف ساعة في 93 بلد خلال الأسبوع العالمي للخدمة".

نموّ قياسي: التأثيرات على الاقتصادات

قامت بزيادة التوسّع إلى 364 ألف غرفة عبر 15 علامة تجارية، بدعم حوالي 110 آلاف غرفة جديدة تمّت الموافقة عليها في 60 بلد ونطاق، مع بدء بناء 83 ألف غرفة ليبلغ مجموع الغرف في طور البناء 184 ألف غرفة.

حققت نمواً صافياً للوحدات بنسبة تبلغ حوالي 7 في المائة، وافتتحت أكثر من فندق واحد في اليوم، بحيث أضافت أكثر من 450 عقار ليتخطى عدد العقارات 5600 عقار حول العالم مع حوالي 913 ألف غرفة في 113 بلد ومنطقة.

كشفت عن "موتو باي هيلتون"، علامة تجارية ميسورة التكلفة ستمنح النزلاء حريّة خلق تجاربهم الخاصة في أفضل الوجهات المدنيّة حول العالم بما في ذلك لندن، وبوسطن، ودبلن، والعاصمة واشنطن.

قامت بتوسيع حافظتها في الرفاهية مع إطلاق "فنادق ومنتجعات إل إكس آر" وافتتاح "والدورف أستوريا لاس فيجاس"، و"والدورف أستوريا أتلانتا باكهيد"، و"والدورف أستوريا بانكوك".

قامت بإنشاء أكثر من 26 ألف وظيفة في قطاع الضيافة حول العالم.

قامت بتوسيع امتداد الضيافة الخاصّة بعلامة "هيلتون" إلى 166 مليون نزيل حول العالم.

افتتحت الرقم ألف من عقار "أول سويتس براندز باي هيلتون" مع "هوموود سويتس باي هيلتون" في بليسانت هيل في كاليفورنيا؛ وتخطّى عدد "كوريو كوليكشن باي هيلتون" 65 فندقاً؛ واستكمل "ترو باي هيلتون" نموّه السريع ليبلغ 50 فندقاً واحتفل في "ترو باي هيلتون" في مطار مدينة سولت ليك.

افتتحت أوّل عقار ثلاثيّ العلامات من "هيلتون" في شيكاغو وتحديداً في "ماك كورميك بليس"، وتألف من "هيلتون جاردن إن" و"هامبتون إن" و"هوم2 سويتس".

السفر الهادف: التأثير على المجتمعات

ابتكارات العملاء: التأثير على النزلاء

اكتسبت "هيلتون" أكثر من 14 مليون عضو جديد في برن امج "هيلتون أونورز"، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى أكثر من 85 مليون في نهاية العام

تبرعت "هيلتون" بأكثر من 234 مليون نقطة من خلال أعضاء "هيلتون أونورز" لدعم 325 منظمة غير ربحية

وسّعت نطاق تكنولوجيا المفتاح الرقمي الأولى في القطاع لتشمل أكثر من 4100 عقار، مع 7.6 مليون عملية تحميل في عام 2018

فتحت أكثر من 40 مليون باب بفضل تكنولوجيا المفتاح الرقمي منذ إطلاقها عام 2015

طرحت أكثر من 1800 غرفة متصلة، وقدمت خططاً لتزويد عشرات الآلاف من الغرف بهذه التكنولوجيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وفي أول مواقع لها خارج الولايات المتحدة.

تعاونت مع شبكتي "شوتايم" و"نتفليكس" لخلق تجربة سفر شخ صية تتيح للنزلاء بث السلسلة أو الفيلم المفضل لديهم عبر منصة "نتفليكس" على أجهزة تلفاز متصلة بالغرفة

أفضل مكان للعمل في العالم: التأثير على أعضاء الفريق

للمزيد من المعلومات حول "هيلتون"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: newsroom.hilton.com.

* بيانات القطاع من "إس تي آر"

لمحة عن "هيلتون"

تعتبر "هيلتون" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:NYSE:HLT) شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة تشتمل حافظتها على 16 علامة تجارية عالمية المستوى تضمّ أكثر من 5600 فندقاً وعقاراً مع أكثر من 913 ألف غرفة فندقية في 113 بلد ومنطقة. وقامت "هيلتون العالمية" بتكريس نفسها لتحقيق مهمتها ساعيةً لتكون الشركة الأكثر ضيافة عالمياً. واستحوذت على مركز ضمن قائمة "أفضل مكان للعمل في العالم لعام 2018". كما استضافت أكثر من 3 مليار نزيل على مدى 100 عام. ومن خلال برنامج الولاء "هيلتون أونورز" لمكافأة الضيوف الحائز على الجوائز، يتمتع أكثر من 85 عضو من أعضاء البرنامج الذين يحجزون لإقاماتهم مباشرةً في "هيلتون" بوصولٍ إلى منافع فورية، بما في ذلك تسجيل الدخول واختيار غرفهم والوصول إلى غرفهم باستخدام مفتاح رقمي والغرفة المتصلة. للمزيد من المعلومات عن الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: newsroom.hilton.com، ويمكن التواصل معها على مواقع التواصل الاجتماعي: "فيس بوك"، و"تويتر"، و"لينكد إن"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب".

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