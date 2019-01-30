وزير خارجية ألمانيا: اتفاق "بريكست" هو الحل الأفضل والوحيد



قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إن اتفاق بريكست الذي وقعته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي هو "الحل الأفضل والوحيد" من أجل انسحاب منظم، مشدداً على أن التكتل لن يترك إيرلندا معزولة.

وقال ماس في تصريح إعلامي بعدما قرر النواب البريطانيون أن تعيد ماي التفاوض بشأن الاتفاق، "موقفنا واضح: اتفاق الانسحاب هو الحل الأفضل والوحيد للخروج بشكل منظم."

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