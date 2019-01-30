ارتفاع حصيلة غرق زورقي مهاجرين قرب جيبوتي إلى 28 قتيلاً

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة غرق زورقين، مساء أمس الثلاثاء قبالة سواحل جيبوتي، إلى 28 قتيلاً.

وكانت حصيلة سابقة أشارت مساء الثلاثاء إلى العثور على خمس جثث. إلا أنه تم "انتشال 23 جثةً هذا الصباح"، بحسب ما أكدت مديرة مهمة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي لاليني فيراسامي.

وأضافت أن "خفر السواحل يواصلون البحث" عن بقية المفقودين.

وغرق الزورقان بعد ثلاثين دقيقة على انطلاقهما من بلدة "غودوريا" الواقعة في الساحل الشمالي الشرقي لجيبوتي، فيما كان البحر هائجاً.

وأوضحت فيراسامي أنه عثر على ناجيين مباشرةً بعد الغرق، بينما أرسل "بضعة" آخرون مساء الثلاثاء إلى قاعدة لمنظمة الهجرة الدولية في مدينة "أوبوك" جنوب غودوريا.

وقدّر أحد الناجين عدد ركاب الزورق، الذي كان على متنه، بـ130 شخصاً. لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق الثاني.

وتحولت جيبوتي في السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور للمهاجرين الباحثين عن الوصول إلى اليمن بسبب عدم الاستقرار، في دول القرن الأفريقي.