ملك إسبانيا يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار العراق

أكد العاهل الإسباني الملك فيليب السادس استعداد بلاده للمساهمة في إعادة الإعمار بالعراق .

وأشار العاهل الإسباني ، خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد، اليوم الأربعاء ، على حرص إسبانيا على توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين.

وأبدى الملك فيليب إعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب.

من جانبه ، أشاد الرئيس العراقي برهم صالح بـ "عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين ، وأن العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي لتعزيز مكانته ودوره في المنطقة".

ودعا صالح "الحكومة الإسبانية للإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد لما لها من دور ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد عصابات داعش".

وكان العاهل الإسباني وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد في زيارة هي الأولى لملك إسباني إلى العراق منذ 40 عاما.

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