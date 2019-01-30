ألمانيا.. اعتقال 3 عراقيين بتهمة الإرهاب

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ثلاثة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم ذي دوافع إرهابية.

وأضاف المكتب في بيان أن اثنين من المشتبه بهم قررا في أواخر 2018 التخطيط لشن هجوم في ألمانيا. وعرف البيان الثلاثة بأنهم (شاهين ف.) و(حيرش ف.) و(رؤوف ف.) دون نشر كامل الأسماء.

وقال البيان "وفقاً للنتائج حتى الآن، فإن المشتبه بهم لم يكونوا قد اختاروا هدفاً محدداً لهجومهم". وألقي القبض على الثلاثة في ولاية شليسفيش-هولشتاين بشمال البلاد.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي أن شاهين حمل تعليمات من الانترنت حول كيفية صنع قنبلة وطلب جهاز تفجير من أحد معارفه في بريطانيا. ومنعت السلطات البريطانية وصول هذا الجهاز إلى ألمانيا.

وأضاف أن شاهين وحيرش حاولا صنع عبوة ناسفة باستخدام البارود من الألعاب النارية الخاصة باحتفالات رأس السنة واتصلا برؤوف بخصوص شراء سلاح ناري.

وقال البيان "بالإضافة إلى ذلك، فكر المشتبه بهم في استخدام سيارة في هجومهم. ولذلك، بدأ شاهين ف. في تلقي دروس في القيادة في أوائل 2019 على أقصى تقدير".