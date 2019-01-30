اندبندنت: الموافقة على تعديل برادي لا يعني نجاح صفقة بريكست

تيريزا ماي

كتبت - أمينة ذكي

تمثل الموافقة على تعديل البرلماني جراهام برادي بمثابة انتصار وخطوة أولى في صفقة بريكست ليتريزا ماي، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "إندبندنت".

تعديل برادي

كان التصويت الايجابي الذي صدر من النواب على ضرورة الموافقة بالتعديل المقدم من نائب المحافظ جراهام برادي في البرلمان البريطاني، بمثابة الصفقة الأفضل إرضاءًا لتيريزا اماي.

ربما لو رفض النواب أمس التعديل لانتهت صفقة تيريزا الى الإبد، ولكن تيريزا لجأت إلى الراديكالية المتشددة من أجل الضغط على النواب بالموافقة على التعديل لتشكيل أغلبية

لها.

أوضح بعض المتطرفين في البرلمان البريطاني أمس الثلاثاء، أنهم غير ملتزمين بالتصويت على صفقة معدلة ،عندما يصبح الأمر في يد مجلس العموم الشهر المقبل.

كما ذكر كونور بيرنز حليف بوريس جونسون ، والذي أيد أيضاً خطة برادي: "أنا لا أؤيد اتفاقية الانسحاب".

كما صرح ستيف بيكر، نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بالغابات: "التصويت على تعديل برادي هو تصويت لمعرفة ما إذا كان رئيس

الوزراء يستطيع اتمام الصفقة أم لا، مضيفا أنه في حالة فشل تيريزرا في الفوز بأغلبية موافقة على الصفقة، فإن المؤيدون سوف يصوتون بشكل كبير وواضح.

الخطة الثالثة البديلة

وضع كلا من المحافظين الأوروبيين والمواليين للاتحاد الأوروبي، خطة بديلة ثالثة منبثقة من مشروع بريكست، حيث تقضي الخطة بأنه سوف يكون هناك خروج مُدار بدون صفقة بحلول ديسمبر 2021 ، وذلك وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية.

موقف بروكسل

توافق بروكسل على تمديد عملية الخمسين عامًا بموجب المادة 50 لمنع حدوث انهيار،ولكن بروكسل في نفس الوقت تريد أن يرى العالم أنها لم تتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ونواب حزب العمال والعمل.