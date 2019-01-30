روسيا: مستعدون للمساعدة في أزمة فنزويلا دون التدخل بشئونها الداخلية

وكالات :

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الأزمة الفنزويلية دون التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقل عن بيسكوف قوله إن موسكو

لم تتلق أي مقترحات بخصوص إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، استعداده للحوار مع المعارضة بما في ذلك بوساطة دول ثالثة، منوها بأن هذا الأمر يستحق الثناء.كان زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو (35 عاما) قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، ودعا الفنزويليين للتحرك ضد السلطة القائمة، معتبرًا الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية، وقد اعترفت به بسرعة كرئيس انتقالي للبلاد كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية.