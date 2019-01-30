روسيا: مستعدون للمساعدة في أزمة فنزويلا دون التدخل بشئونها الداخلية

أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الأربعاء، أن موسكو مستعدة للمساعدة في تسوية الأزمة الفنزويلية دون التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن بيسكوف قوله إن موسكو
كان زعيم المعارضة ورئيس البرلمان خوان جوايدو (35 عاما) قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، ودعا الفنزويليين للتحرك ضد السلطة القائمة، معتبرًا الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية، وقد اعترفت به بسرعة كرئيس انتقالي للبلاد كل من الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية.
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