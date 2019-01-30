وزير خارجية الجزائر: التدخلات الخارجية تعقد خروج ليبيا من أزمتها

وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل

وكالات :

أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، أن الوضع في ليبيا ما زال يعاني من تأثير التدخلات الخارجية، التي تعقد أكثر الخروج من الأزمة في هذا البلد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رييتش جيمس، وذلك على هامش الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية

والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرق الجانبان إلى الوضع في ليبيا، وجددا التأكيد على تمسكهما بحل سياسي وسلمي في هذا البلد، كما أشادا بالتوافق بين البلدين حول هذه القضايا.كما تطرق الطرفان إلى مسائل أخرى على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.