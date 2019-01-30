وزير خارجية الجزائر: التدخلات الخارجية تعقد خروج ليبيا من أزمتها

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أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، أن الوضع في ليبيا ما زال يعاني من تأثير التدخلات الخارجية، التي تعقد أكثر الخروج من الأزمة في هذا البلد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رييتش جيمس، وذلك على هامش الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية
كما تطرق الطرفان إلى مسائل أخرى على غرار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
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