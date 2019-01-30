الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية

أمطار رعدية - أرشيف السعوديه - ليندا سليم: نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم الأربعاء، باستمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على محافظة جدة والمتوسطة الارتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على محافظة جدةوالأجزاء المجاورة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة التي تشمل كلاً من الشعيبة، بحرة،ثول، جدة، الجموم، ذهبان، عسفان ورابغ، تستمر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.



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