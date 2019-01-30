12 حالة وفاة فى تبوك السعودية جراء الأمطار والسيول

السعودية - ليندا سليم:

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني في المناطق أنقذوا من يوم الأحد وحتى صباح اليوم الأربعاء (271) شخصًا، منهم (21) بمنطقة مكة المكرمة و في المدينة المنورة (52) وفي تبوك (140) وفي الجوف (32) وفي الحدود الشمالية (26)، جراء الأمطار التي هطلت

على تلك المناطق.

بينما بلغ عدد الوفيات (12) حالة، كانت في منطقة تبوك (10) حالات والمدينة المنورة حالة واحدة و الحدود الشمالية حالة واحدة، وجميع حالات الوفاة ناتجة عن اجتراف السيول.

وذكر المركز أنه تم إخلاء ( 137) شخصًا و إيواء (154) شخصًا، كان

الجزء الأكبر من العمليات بمنطقة تبوك.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول، أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية، أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول.