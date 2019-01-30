العثور على 28 جثة بعد غرق قاربين لمهاجرين قبالة سواحل جيبوتي

المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة

وكالات :

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة العثور على 28 جثة عقب فقدان 130 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح بيان للمنظمة اليوم الأربعاء أن قوات حرس السواحل بجيبوتي تواصل

جهود البحث والانقاذ عقب حادث الغرق، الذي وقع أمس الثلاثاء.وأضاف البيان أن الفرق الخاصة بالمنظمة عثرت على ناج يبلغ من العمر 18 عاما، فيما أفاد شهود عيان بأنالقاربين كانا يحملان عددا كبيرا من المهاجرين، وتسببت الأمواج الشديدة في انقلابهما بعد حوالي نصف الساعة من الإبحار.جدير بالذكر أن المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي غالبا ما يبحرون من جيبوتي لعبور مضيق باب المندب للوصول إلى شبه الجزيرة العربية، للبحث عن فرص عمل في دول الخليج العربي.