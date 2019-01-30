- 1/2
- 2/2
المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدةوكالات :
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة العثور على 28 جثة عقب فقدان 130 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح بيان للمنظمة اليوم الأربعاء أن قوات حرس السواحل بجيبوتي تواصل
وأضاف البيان أن الفرق الخاصة بالمنظمة عثرت على ناج يبلغ من العمر 18 عاما، فيما أفاد شهود عيان بأن
جدير بالذكر أن المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي غالبا ما يبحرون من جيبوتي لعبور مضيق باب المندب للوصول إلى شبه الجزيرة العربية، للبحث عن فرص عمل في دول الخليج العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 28 جثة بعد غرق قاربين لمهاجرين قبالة سواحل جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.