مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان في هجومين منفصلين بالعراق

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قتل عنصران في الشرطة الاتحادية العراقية و3 مدنيين آخرين، في هجومين منفصلين بالعاصمة بغداد ومحافظة كركوك، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ففي العاصمة بغداد، قال النقيب حاتم الجابري، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على 3 مدنيين داخل مقهى شعبي قرب جسر الطارمية شمالي بغداد
ورجح الجابري، أن يكون المهاجمون من مسلحي داعش، مشيرا في الوقت ذاته
وفي شرطة كركوك أوضح النقيب حامد العبيدي، أن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا بنيران أسلحتهم الرشاشة، حاجزا أمنيا للشرطة الاتحادية في أطراف قضاء "الدبس" شمال غربي محافظة كركوك ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة.
ولا يزال عناصر من تنظيم داعش يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مفاجئة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.
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