الاتحاد الأوروبي: نتمسك بالاتفاقية التي تم التفاوض عليها مع بريطانيا

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قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي موحدة وتتمسك بالاتفاقية التي تم التفاوض عليها مع المملكة المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن بارنييه أدلى بهذا التصريح في بروكسل، لكنه
من جانبه ، قال مصدر من فريق التفاوض في الاتحاد الأوروبي إن البرلمان البريطاني اقترح استبدال خطة شبكة الأمان الخاصة بحدود ايرلندا الشمالية، ولم يقترح بديلا
يشار إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 من مارس المقبل، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج حتى هذا التاريخ فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وغيره من المجالات.
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