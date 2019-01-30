جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت سكنية وتجارية في القدس

وكالات :

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية تضم منشآت سكنية وتجارية بالقدس تعود لعائلة فلسطينية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال أحد أفراد العائلة - في تصريح، اليوم الأربعاء - إن عشرات الجنود وطواقم البلدية اقتحمت بنايته في حي وادي الجوز بمدينة القدس وحاصرتها بالكامل

ثم شرعت بتفريغ أجزاء من محتوياتها وباشرت الجرافة بعملية الهدم.. مضيفا أن طواقم البلدية أخطرته قبل يومين بضرورة تنفيذ الهدم للبناية، وتوجه لمحاميه لتأجيل الهدم وتجميد القرار لكن دون جدوى.وأوضح أن البناية مؤلفة من طابقين، الأولقائم منذ 20عاما يضم 3 محلات تجارية، والثاني منذ 5 سنوات ويضم 3 شقق.يشار إلى أن هدم المنازل يمثل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية، للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء، وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.