جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منشآت سكنية وتجارية في القدس

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية تضم منشآت سكنية وتجارية بالقدس تعود لعائلة فلسطينية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال أحد أفراد العائلة - في تصريح، اليوم الأربعاء - إن عشرات الجنود وطواقم البلدية اقتحمت بنايته في حي وادي الجوز بمدينة القدس وحاصرتها بالكامل
وأوضح أن البناية مؤلفة من طابقين، الأول
يشار إلى أن هدم المنازل يمثل ركنا أساسيا في السياسة الإسرائيلية، للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعي الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير الممنهج والتطهير العرقي البطيء، وتؤثر سياسة هدم المنازل على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.
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