الرئيس العراقي يؤكد لملك إسبانيا سعي بلاده لتطوير العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي

الرئيس العراقي برهم صالح

وكالات :

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تسعى لتطوير علاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي لتعزيز مكانتها ودورها في المنطقة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر بيان للرئاسة العراقية ، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي لملك إسبانيا فيليبي السادس، الذي يزور بغداد حاليا.

وأشاد صالح بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة، مرحبا بدعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار العراق، داعياً الحكومة الإسبانية إلى الإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد، مثمناً دورها ومشاركتها الفعالة في الحرب

ضد عصابات (داعش) الإرهابي.من جهته، أعرب ملك إسبانيا عن إعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب، مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين واستعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار.وكان ملك إسبانيا فيليب السادس قد وصل إلى بغداد، في وقت سابق اليوم، في أول زيارة لملك إسباني للعراق منذ أربعة عقود.