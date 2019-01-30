كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: مذكرات لاعتقال 63 مطلوباً بينهم طيارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، أن وحدات مكافحة الإرهاب تابعة للشرطة في أنقرة تسعى لاعتقال 63 شخصاً بينهم طيارون بسبب مزاعم عن صلتهم بالانقلاب في 2016.

وأضافت الوكالة أن "مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر مذكرات اعتقال لـ63 مشتبهاً بهم، بينهم 46 طيار هليكوبتر في الخدمة الفعلية".

وصدرت مذكرات الاعتقال للاشتباه في صلاتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بمحاولة الانقلاب في 2016 على يد فصيل في الجيش ،وهو ينفيه جولن.

وتابعت الوكالات أن "من بين المشتبه بهم 3 ضباط برتبة كولونيل".

ولم يتضح على الفور عدد المشتبه بهم الذين قُبض عليهم في بادئ الأمر.

وأضافت الوكالة أنه بعد أكثر من 30 شهراً من الانقلاب الفاشل، تواصل السلطات التركية استهداف من تزعم أنهم أنصار غولن بشكل شبه يومي.

وأُنهيت خدمة 15213 من أفراد الجيش منذ ذلك الحين، طبقاً لما ذكرته وزارة الدفاع في 19 يناير(كانون ثاني) الحالي، حسب الوكالة التركية.