كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس فنزويلا يؤكد استعداده لعقد محادثات مع المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بمطالبته الحكومة الكولومبية المجاورة باغتياله، بينما أكدّ أنّه منفتح على إمكانية إجراء محادثات مع الزعيم الأمريكي وخصومه المحليين.

وفى مقبلة مع وكالة "ريا نوفوستى" الروسية، رفض مادورو الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة، وقال إن أمر اعتقال معارضه "خوان جوايدو" لم يصدر بعد، ووعد كاراكاس سيحترم الديون لروسيا والصين.

وفي مواجهة أكبر تحدّ لحكمه استمر 6 سنوات، قال الزعيم الاشتراكي، إنّ قواته المسلحة مازالت موالية له، وأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يقف وراءه بشدة.

ونشرت تصريحات مادورو اليوم الأربعاء مع تصاعد القتال من أجل السيطرة على فنزويلا مع إعداد الحكومة إجراءات ضد زعيم المعارضة جوايدو، الذى تدعمه عشرات الدول الموالية لأمريكا، والتخطيط احتجاجات جديدة في الشوارع، بينما أقرضت روسيا كاراكاس ما يقدر بـ 17 مليار دولار منذ عام 2006، واصلت دعم مادورو.

وقال مادورو لوكالة "ريا": "إنّ دونالد ترامب قد أعطى بلا شك أمرًا بقتلي، وأخبر حكومة كولومبيا والمافيا الكولومبية بقتلي".

وكانت هناك تكهنات عن خطط عسكرية، رغم نفى مستشار الأمن القومى الأمريكى"جون بولتون" عزمه إرسال 5000 جندي إلى كولومبيا.

وقال مادورو عن خصومه"إذا حدث لى شيء يوماً ما، فإنّ دونالد ترامب والرئيس الكولومبي إيفان دوكي، سيتحملان المسؤولية".