كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتخابات الإسرائيلية.. غانتس يطلق حملته وتحالف مع يعالون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق زعيم حزب "المنعة لإسرائيل" رئيس الأركان الأسبق، بيني غانتس حملته الانتخابية، وأعلن تحالفه مع وزير الدفاع الأسبق زعيم حزب "تيليم" موشيه يعالون.

وقال غانتس عند إطلاق حملته الانتخابية الليلة الماضية، إن القيادة الحالية "تحث على التحريض والانقسام".

وتعهد بالعمل، إذا أصبح رئيساً لوزراء إسرائيل، "على تحقيق السلام والتمسك بفرص للتوصل إلى تسوية إقليمية".

ومن جانبه، قال يعالون إن هدف تحالفهما هو "إيجاد بديل للحكومة الحالية لإعادة دولة إسرائيل إلى المسار الصحيح".

وتوقع استطلاع رأي نُشر قبل أيام، تصدر حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها إسرائيل في أبريل المقبل.

ووفقاً للاستطلاع، الذي أجرته هيئة البث الإسرائيلي، سيحصل الليكود على 31 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، إذا دارت الانتخابات هذه الأيام.

وذكر الاستطلاع أن حزب غانتس سيأتي ثانياً بـ 15 مقعداً، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد ثالثاً بـ11 مقعداً، وحزب العمل برئاسة آفي غباي بـ9 مقاعد، ثم "اليمين الجديد" برئاسة ايليت شاكيد ونفتالي بينت بـ 8 مقاعد.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في نوفمبر القادم.