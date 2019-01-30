كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا أبرد من أنتاركتيكا.. عاصفة قطبية تثير الفوضى فى أغلب الأنحاء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت الدوامة القطبية الولايات المتحدة، وأثارت الفوضى والفزع لعشرات الملايين في جميع أنحاء البلاد، لدى استعدادهم لمواجهة أعماق القطب الشمالى، وأوقفت خدمات البريد في خمس ولايات وألغت أكثر من 2700 رحلة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية،اليوم الأربعاء، فقد تسببت العاصفة الشتوية جايدن، فى مقتل 4 أشخاص على الأقل في ولايات الغرب الأوسط، وتعتقد السلطات أنها ستظل مهددة للحياة طوال الأسبوع.

وتوقعت الأرصاد أن شيكاغو ستكون أكثر برودة من أجزاء من ألاسكا، والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، التي تعيش فى تلك اللحظات منتصف فصل الصيف.

وبحسب خبير الأرصاد الجوية، ريان ماو، فإن شيكاغو ستكون أكثر برودة من القطب الشمالي يوم الخميس، لتصل إلى سالب 28، ولكن قوة الرياح ستجعلها تصل إلى سالب 50 درجة.

وبسبب البرودة الشديدة في شيكاغو، كان على طاقم السكك الحديدية تنظيفها باستمرار من آثار الجليد لتتحرك القطارات بسلاسة، وفي شيكاغو وحدها، تم إلغاء أكثر من 1550 داخل المدينة وخارجها.

كما سيتم تعليق خدمات التوصيل والخدمات الأخرى في مينيسوتا وغرب ويسكونسن وأيوا ونبراسكا وغرب إيلينوي، ويشمل التعليق أيضًا استلام البريد من الشركات وصناديق التجميع، والتقاط الحزم من المساكن والأعمال.

وبدأت درجات الحرارة دون الصفر بالفعل تضرب أجزاء من كندا تجتاح أنحاء الغرب الأوسط ونحو الساحل الشرقي مساء الثلاثاء.

وجاء البرد الكبير في الغرب الأوسط في أعقاب عاصفة كبيرة سقطت على سفح من الثلج على المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأودى بحياة شخصين على الأقل حتى الآن.

وقال عمدة شيكاغو رام ايمانويل يوم الثلاثاء، إنّ هذه العاصفة تمثل خطورة على الصحة العامة وتهدد الحياة، ويجب التعامل معها بشكل مناسب.

كما دفعت الظروف المناخية الشديدة شركة أمتراك لإلغاء جميع القطارات من وإلى شيكاغو.