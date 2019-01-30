كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل نادر لصدام حسين يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستمر رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل، في نشر تاريخ والدها وكل ما كتبه بخط يده وقرأه بصوته.
ونشرت رغد، عبر حساب منسوب لها، على "تويتر"، دعاء بصوت صدام حسين وهو تسجيل نادر يظهر لأول مرة، ولاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء على مواقع التواصل.
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كما كشفت رغد، عن قصيدة كتبها صدام حسين، بخط يده من داخل السجن في حب بناته بتاريخ 3 أبريل عام 2006.
وجاءت القصيدة: "تزاحمت وردات في بيتنا.. وبناتي بها أجل الورد.. أم أحمد وأم عدي.. وصغيرتهم حلاوة السعد.. لهن أصول عريقة.. عربيات الأب والجد.. العفة أساس فخرنا.. وشيختهم في ذلك رغد".
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تكشف فيها رغد صدام حسين عن رسالة بخط يد والدها، حيث سبق ونشرت عبر حسابها، رسالة من صدام حسين إلى عائلته، وجاءت الرسالة التي كتبها صدام بتاريخ 7 ديسمبر 2005: "وحسب العمر.. أم عدى، أم عمر، أم علي، أم أحمد، والحلاوة الصغيرة حلا، إننى بصحة تامة وبنعمة وفضيلة من الله فلا تقلقوا واذكروا الله يذكركم و يسدد أقدامكم، والسلام عليكم و رحمة الله".
وكانت رغد صدام حسين كشفت عن رسالة وجهها والدها للشعب العراقي، يوم 26 ديسمبر/كانون الأول أي قبل إعدامه بـ4 أيام. وكتبت ابنة صدام حسين على "تويتر"، أوردت فيها نص رسالة الرئيس العراقي الأسبق، التي وجهها للشعب العراقي.
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