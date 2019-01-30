كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب لبناني: سيتم تشكيل الحكومة في غضون 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الرحيم مراد، النائب في البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الحكومة سيتم تشكليلها هذا الأسبوع.

وأضاف "مراد" لتلفزيون الجديد: "أعتقد أنه سيكون قد تم تشكيلها، وسُتشكل في غضون 24 إلى 48 ساعة".

وهو واحد من ستة نواب سنيين موالين لحزب الله يمثل تمثيلهم في الحكومة أحد العقبات العديدة لتشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وهو سني.

وكان قد قال "الحريري" يوم أمس الثلاثاء إن هذا الأسبوع سيكون حاسمًا في الجهود الرامية لتشكيل الحكومة التي ينظر إليها على أنها خطوة أولى أساسية نحو معالجة الأمراض الاقتصادية الواسعة النطاق في البلاد، بما في ذلك الدين العام الذي يساوي نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.