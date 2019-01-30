الشرطة التركية تحقق في مشاجرة بين متحولين جنسيا

شريف سيد

كشفت وسائل إعلام تركية عن فتح جهاز الشرطة في محافظة كارامان جنوبي البلاد تحقيقا في حادثة عنف خطيرة استعمل فيها السلاح الأبيض في شجار بين اثنين من المتحولين جنسيا وزبونين.

ووفق ما نقلته صحيفة "حرييت" التركية، فإن المتحولين جنسيا، اتفقا مع رجلين آخرين على موعد مقابل المال داخل شقة مستأجرة، الاثنين الماضي.

وأثناء الموعد المرتب، دخل الأربعة في شجار عنيف بالشقة، مما أدى إلى إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بطعنة في ذراعه، أما الشاب الآخر وهو في العشرين من عمره، فتعرض لضرب مبرح.

واتصل الضحيتان بالشرطة على الفور قبل...