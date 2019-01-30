مرجع أمني للأنباء: الجيش يتحرك بناء لتوجيه السلطة السياسية

أعرب مرجع أمني عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية عن استغرابه لـ"الحديث عن تغيير في عقيدة ​الجيش​"، مشيرا الى أن "الجيش يتحرك بناء لتوجيه السلطة السياسية، وان قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ طرح السؤال اكثر من مرة على القرار الواجب، فانتهى الى الاكتفاء بتعزيز الوحدات العسكرية في ​الجنوب​ تقديرا للأوضاع السياسية والعسكرية".

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