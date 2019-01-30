كتائب القسام تطلب الدعم من مؤيديها عبر عملة "بيتكوين"

دعت ​كتائب القسام​، ​الجناح​ العسكري ل​حركة حماس​، مؤيديها في ​العالم​ إلى تقديم الدعم المالي لها من خلال عملة "​بيتكوين​" الرقمية الافتراضية. وكتب أبو عبيدة الناطق باسم القسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ندعو كل محبي ​المقاومة​ وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة البيتكوين عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً"، وأضاف أن "العدو الصهيوني يحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل"، مؤكداً أن "محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة".

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