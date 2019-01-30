عبدالسلام: التحالف يستهدف فريق نزع الألغام في الحديدة

أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "بينما كان فريق نزع الألغام في مدينة الحديدة يقوم بمهامه لفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وفقا لاتفاق مع المنسق الأممي وبحضور فريقه، قامت قوات التحالف العربي باستهداف المهندس محمد فؤاد العذري فسقط شهيدا على الفور".
وأوضح أنه "تثبت قوى العدوان عمليا أنها من تعرقل خطوات السلام، وخروقاتها باتت تتسع بشكل أكبر".
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