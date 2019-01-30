عبدالسلام: التحالف يستهدف فريق نزع الألغام في الحديدة

أكد المتحدث باسم جماعة "​أنصار الله​" اليمنية ​محمد عبد السلام​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "بينما كان فريق ​نزع الألغام​ في مدينة ​الحديدة​ يقوم بمهامه لفتح الطريق إلى مطاحن ​البحر الأحمر​ وفقا لاتفاق مع المنسق الأممي وبحضور فريقه، قامت قوات ​التحالف العربي​ باستهداف المهندس محمد فؤاد العذري فسقط شهيدا على الفور".

وأوضح أنه "تثبت قوى العدوان عمليا أنها من تعرقل خطوات السلام، وخروقاتها باتت تتسع بشكل أكبر".