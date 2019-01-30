الخارجية البحرينية: التصريحات الإيرانية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن "التصريحات الإيرانية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في طهران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة".
واتهمت الخارجية إيران بـ "دعم الإرهاب وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر"، مشيرة إلى أن "الخطر الناجم عن سياسات إيران يستوجب تحركا فاعلا وتصديا حازما من قبل المجتمع الدولي".
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد بقرار محكمة الاستئناف البحرينية القاضي بالمصادقة على حكم بالسجن المؤبد ضد الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني" المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان واثنين من قادة المعارضة في البحرين.
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