الخارجية البحرينية: التصريحات الإيرانية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام

أكدت وزارة الخارجية ​البحرين​ية، في بيان، أن "التصريحات ال​إيران​ية تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في ​طهران​ ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين و​الدول العربية​، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر و​العنف​ في المنطقة".

واتهمت الخارجية إيران بـ "دعم ​الإرهاب​ وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في ​الفقر​"، مشيرة إلى أن "الخطر الناجم عن سياسات إيران يستوجب تحركا فاعلا وتصديا حازما من قبل ​المجتمع الدولي​".

وكان المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية​ ​بهرام قاسمي​ قد بقرار ​محكمة الاستئناف​ البحرينية القاضي بالمصادقة على حكم ب​السجن المؤبد​ ضد الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني" المعارضة في البحرين الشيخ ​علي سلمان​ واثنين من قادة المعارضة في البحرين.