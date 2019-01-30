محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 هدد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي بعواقب وخيمة حال تعرض حكومة فنزويلا للمعارض خوان جوايدو، فيما صرح مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس بأن إيران لا تعمل على تطوير قنبلة نووية، وقال وزير خارجية فنزويلا جورج أريزا إن أمريكا تحاول الاستيلاء نفط بلاده.

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: عواقب وخيمة حال تعرض فنزويلا لـ"جوايدو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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