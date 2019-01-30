40 ألف فدان لتنفيذ مبادرة السيسي بزراعة 2 مليون نخلة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة لوادي الجديد، مساء الثلاثاء، عن انتهاء أعمال الرفع المساحي لـ40 ألف فدان، كمرحلة أولي لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 2.5 مليون نخلة في المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، تخصيص 20 ألف فدان في قرية الكويت جنوب مركز الخارجة، و20 ألف فدان جنوب القرية الثانية بدرب الأربعين، جنوب مركز باريس، لبدء تنفيذ المبادرة وزراعتها بأشجار النخيل.

أضاف "المرسي"، أن محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، كلف رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بتحديد مساحات في كل مركز يجري تخصيصها لتنفيذ المبادرة، خلال الفترة الحالية، للبدء في زراعة أشجار النخيل.

وأشار إلي، بدء تنفيذ مشروع واحة التمور بمركز باريس لزراعة 20 مليون نخلة على مساحة 87 ألف فدان، ويضم في مرحلته الأولى، زراعة 10 آلاف نخلة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر ودولة الإمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.