محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها طلب النائب العام في فنزويلا المحكمة العليا في البلاد ببدء تحقيقاتها حول إعلان رئيس البرلمان خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، و توعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بما اسماها ب"تداعيات وخيمة" لكل من يحاول تهديد خوان جوايدو الذي تعتبره واشنطن رئيسا لفنزويلا.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: فنزويلا تمنع "جوايدو" من السفر وتبدأ تحقيقات حول تنصيب نفسه رئيسًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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