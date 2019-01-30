أهم الاكشافات الأثرية في محاضرة زاهي حواس ببروكسيل

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تحت رعاية وزارة الطيران المدني وحرصا من الشركة الوطنية مصر للطيران على رعاية الفاعليات الثقافية الهامة داخل وخارج مصر، شاركت مصرللطيران في رعاية محاضرة د.زاهى حواس التي عقدت في مركز ثقافة الفنون البلجيكى (بوزار) في بروكسل. والتي تأتي في إطار الجهد المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة وتحت رعاية السفير المصرى ببروكسل خالد البقلى، وقد تضمنت الندوة أهم الاكتشافات الأثرية للدكتورزاهى حواس بمصر ومنها بمنطقة الأهرامات والبر الغربى وفي نهايتها دعى حواس الحاضرين لزيارة مصر مؤكداً على عنصر الأمان وروعة تميز المنتج السياحى المصرى. وقد غطى الحدث إعلاميا عدد من المحطات التليفزيونية وأهم الصحف البلجيكية.
حضر الندوة السفـيرة البلجيكية بمصر – سيبل كارتيه ورئيس مجلـس إدارة مركز الفنون (بوزار) ورئيس
جدير بالذكر أن مصرللطيران بدأت في موسم شتاء 2018/2019 بزيادة عدد رحلاتها إلى بروكسل لتصبح 6 رحلات اسبوعياً بصيف 2019، على متن أحدث طائرات الشركة من طراز NG 737-800 لتقديم أفضل الخدمات لجميع شرائح الركاب.
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