كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرائق كاليفورنيا تدفع أكبر شركة كهرباء لإعلان إفلاسها بالولاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة باسيفيك غاز آند إلكتريك، أكبر شركة للكهرباء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن دخولها في حالة الإفلاس اليوم الثلاثاء بعد مطالبات بملايين الدولارات المتعلقة بالحرائق الضخمة والمميتة التي عانت منها في تلك الولاية.

وكانت شركة الكهرباء والغاز قد ذكرت في الأيام الأخيرة أنها في نهاية الشهر ستستفيد من البند 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة، بعد إتمام مدة خمسة عشر يومًا التي كان ملتزماً فيها بقوانين كاليفورنيا.

ووفقاً لوكالة "افى" الإسبانية، قال رئيس الشركة ريتشارد سي كيلي، في منتصف الشهر، إن إعلان الإفلاس كان "الخيار الوحيد القابل للتطبيق" للشركة "لمواجهة المسؤوليات" المستمدة من الدعاوى القضائية التي تقدر بملايين الدولارات والتي واجهتها بسبب مسؤوليتها المفترضة في الحرائق التي ابتليت بها كاليفورنيا.

وقالت الشركة التي تقدمت بطلب للحصول على إفلاس في محكمة في شمال كاليفورنيا، إنها تأمل في مواصلة تقديم خدماتها خلال هذه العملية.

ورغم أنه في الساعات الأخيرة كانت هناك تكهنات حول خطة محتملة من قبل المستثمرين لضخ 4 مليارات دولار إضافية في خزائن شركة غاز أند إليكتريك، لتجنب الإفلاس، إلا أن العرض لم يتحقق.

وتواجه الشركة 7 مليار دولار على الأقل من المطالبات والدعاوى القضائية بسبب المسؤولية المزعومة عن الحرائق المعروفة بإسم "معسكر النار"، والتى تسببت فى مصرع 86 شخصاً، ودمرت نحو 14000 منزل وأكثر من 500 شركة، و4300 مبنى وأحرقت 61900 هكتار.