كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة داعش 6 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية "التحالف ضد داعش" الإرهابي، سيناقشون يوم 6 فبراير، في واشنطن، خطط العمليات القادمة ضد الإرهاب.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "سيناقش الوزراء المرحلة التالية في العراق وسوريا والتي ستركز على الحماية ضد داعش من خلال الاستقرار والمساعدة الأمنية".
وأضاف البيان أن: "الوزراء سيناقشون الخطوات التالية المهمة في انحلال الشبكات العالمية والشركات التابعة لداعش خارج العراق وسوريا".
وشددت الخارجية على أن الولايات المتحدة "تصر على منع داعش من الانتشار في سوريا والعراق بعد سحب القوات الأمريكية من سوريا، وستظل ملتزمة بالعمل مع التحالف الدولي من أجل تدمير بقايا داعش وتعطيل طموحاته العالمية".
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