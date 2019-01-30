كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان البريطانى يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوّت البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، لصالح تعديل ينص على رفضه مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 29 مارس دون التوصل لاتفاق.

ووفقاً لوكالة "افى" الإسبانية، أنّ الشرط الذي قدمته النائبة بحزب المحافظين "كارولين سبيلمان" ليس ملزماً قانونياً، لكنه يضيف ضغوطاً على الحكومة لتجنب الانسحاب المفاجئ إذا فشلت في التصديق على معاهدة الخروج مع بروكسل.

ومع ذلك، تمت الموافقة أيضا على نص تدعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والذي يدعو إلى إعادة التفاوض بشأن آلية الضمانات الخاصة بالحدود الإيرلندية- المعروفة باسم "الدعم الأيرلندى" - وهي إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل في الوثيقة.

كما أيّد النواب التعديل الذي يحث الحكومة على التحدث إلى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل بديل لآلية الحماية، بتصويت 317 صوتاً مقابل 301 من الشرط الذي اقترحه المحافظ جراهام برادي، على الرغم من رفض بروكسل حتى الآن إعادة فتح المفاوضات حول الاتفاقية.

وقالت رئيسة الحكومة خلال مناقشة التعديل "إنّ هذا التعديل سيعطيني التفويض الذي أحتاجه للتفاوض مع بروكسل لاتفاق يمكن أن يدعم الأغلبية في هذه القاعة".

وفي 15 يناير، رفض البرلمان البريطانى بأغلبية كبيرة الاتفاق بشأن شروط الخروج التي توصلت إليها ماي مع قادة الدول الأوروبية الـ 27 المتبقين داخل التكتل.