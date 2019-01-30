كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب عمال مصنع المحركات يوقف الإنتاج بمصنع أودي الرئيسي بالمجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) عن توقف حركة الإنتاج في المصنع الرئيسي لشركة أودي الألمانية للسيارات، في مدينة انجولشتات، بسبب إضراب في مصنع المحركات في مدينة جيور المجرية.

وأضافت د ب أ أن الشركة الألمانية اضطرت لمنح عاملي مصنعها الرئيسي الذين يتجاوز عددهم 10000 عامل، عطلة إجبارية من يوم الاثنين حتى غد الأربعاء.

وقال متحدث باسم الشركة امس الاثنين إن من الممكن ألا يتم إنتاج سيارات فئة ايه3 وايه4 وايه 5 وكيو 2، مشيرا إلى أنه سيتم احتساب 40% من مدة العطلة الإجبارية في الحساب الزمني للعاملين.

حيث يتم إنتاج محركات الديزل والبنزين والمحركات الكهربائية في مصنع جيور ليس لسيارات أودي وحدها،بل لماركات أخرى تابعة لمجموعة فولكسفاجن المالكة لأودي.

جدير بالذكر ان العاملون في جيور وعددهم (1200 عامل)، ينظموا إضرابا لمدة أسبوع للمطالبة بزيادة بنسبة 18% في الأجور.

هذا وتدعم نقابة العاملين في قطاع المعادن (آي جي) في ولاية بافاريا الإضراب، وأعلنت أن العاملين في مصنع جيور يتقاضون في المتوسط أجرا إجماليا بقيمة 1100 يورو في الشهر فيما يواجهون تكاليف معيشة كتلك التي في غرب أوروبا.

ولم تظهر تأثيرات مباشرة ناجمة عن الإضراب حتى الآن إلا في المصنع الرئيسي لأودي في انجولشتات في بافاريا العليا، إذ لا تزال إمدادات المحركات تغطي حركة الإنتاج حتى يوم الأربعاء المقبل في مصنع أودي في نيكارسأولم حيث تنتج أودي الموديلات الأكبر حتى ايه8.

وصرحت متحدثة باسم فولكسفاجن أنه لا تزال حركة الإنتاج مستمرة في مصنع اودي في بروكسل،حيث يجري إنتاج السيارة الكهربائية الكاملة طراز إي-ترون، كما لا تزال حركة الإنتاج أيضا سارية لدى فولكسفاجن.